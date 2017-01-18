Трое погибших у домны на ММК оказались ворами

Служба безопасности опознала двух из троих мужчин, которых обнаружили вчера, 17 января, мертвыми около девятой домны. Они уже задерживались охраной по подозрению в краже и имели судимости.

Напомним, что практически сразу после заявления о том, что на территории цеха были найдены тела трех неизвестных мужчин, сообщалось о том, что они не являются работниками комбината.

К данному моменту о личности третьего погибшего ничего неизвестно. Однако уже ясно, что воры в очередной раз пробрались на территорию комбината и оказались на газоопасном участке. На табличках было указано, что в этом месте нельзя находиться без противогазов. Воры погибли от отравления угарным газом.