Помощника вице-премьера Голодец избили на правительственном корпоративе

На предновогодней вечеринке российского правительства был избит помощник Ольги Голодец, занимающей должность заместителя главы кабинета министров.

Новые подробности громкого инцидента сообщает портал Life. Согласно информации, поступившей в распоряжение журналистов, на помощника Голодец Илью Баринова напали на входе в заведение, в котором проходило праздничное мероприятие. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у Баринова ушибы. В настоящее время госслужащий добивается возбуждения по данному факту уголовного дела.

Ранее в среду «АН-онлайн» писали о том, что массовая драка между представителями правительства и сотрудниками частной компании произошла на корпоративе в элитном московском ресторане. По уточненным данным, в потасовке приняли участие в общей сложности около 20 человек.

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