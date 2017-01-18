Отца, напоившего трехлетнего сына пивом, лишат родительских прав

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения родительских обязанностей 26-летним жителем города Еманжелинск, который в минувшие выходные напоил родного трехлетнего сына до беспамятства. Горе-отец утверждает, что пиво очень полезно даже маленьким детям.

Напомним, что инцидент произошел в минувшую субботу, 14 января. Отец напоил ребенка пивом до бессознательного состояния. Мать малыша попыталась ему помешать, но у нее это не вышло. Тогда она попросила соседей вызвать полицию.

Ребенок с серьезной алкогольной интоксикаций попал в больницу. Он находился без сознания. Уже в воскресенье мальчика вернули в семью, однако органы опеки заинтересовались условиями жизни и воспитания трех детей в данной ячейке общества. Выяснилось, что семья стоит на учете в качестве неблагополучной, а отец уже привлекался за нарушение исполнения родительских обязанностей.

Следователь намерен лишить отца родительских прав.