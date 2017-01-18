Няня двухлетнего мальчика занималась мастурбацией на его глазах

Семейная пара из Санкт-Петербурга обвинила няню своего двухлетнего сына в развращении ребенка.

Как следует из заявления, поданного в правоохранительные органы, в один из январских дней 22-летняя девушка, оставшись с мальчиком наедине и сняв нижнее белье, занималась самоудовлетворением. При этом ребенок находился в двух метрах от своей няни, пишет Life.

Мастурбация на глазах у малыша предварительно классифицирована как действия сексуального характера. В настоящее время полиция пытается найти предполагаемую злоумышленницу. Как рассказали родители ребенка, обвиненная в развратном поведении няня ударилась в бега.

Читайте также:

Другие происшествия

См. все новости дня