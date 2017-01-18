Москвичка покупала через Интернет iPhone 7, а получила муляж

Жительница столицы стала жертвой мошенников. 45-летняя москвичка, видимо, решила сэкономить и приобрести подержанный iPhone 7. Однако данная покупка стала для нее более, чем неудачной.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказал, как все произошло. По словам женщины, она нашла объявление о продаже смартфона за сорок две тысячи рублей на одном из интернет-ресурсов. Москвичка договорилась с продавцом о встрече.

В итоге женщина стала жертвой заранее спланированной преступной схемы. Она встретилась с продавцом около бизнес-центра. Москвичка передала деньги и получила смартфон. После этого продавец поспешно скрылся, а женщина обнаружила, что ей подсунули муляж вместо настоящего телефона. При этом она даже не запомнила внешность злоумышленника, так как тот выбрал для встречи с ней темное время суток, сообщает life.ru.

На данный момент ведется следствие. Возбуждено уголовное дело.