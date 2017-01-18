В Новой Москве неизвестные избили мужчину и оставили его умирать на морозе

Ужасное происшествие было зафиксировано в Новой Москве. Прохожий нашел мужчину, который лежал в крови на улице. Он вызвал «скорую».

Прибывшие медики срочно доставили пострадавшего, которому на вид было лет сорок, в отделение реанимации. Врачи диагностировали у мужчины перелом черепа. Также медики сообщили, что организм пострадавшего подвергся переохлаждению. К несчастью, жизнь мужчины не удалось спасти. Пациент скончался от полученных травм, сообщает life.ru.

На данный момент следствие пытается установить все обстоятельства происшествия. Ведутся поиски преступников, которые избили покойного и бросили его умирать на морозе.