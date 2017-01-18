В аэропорту Благовещенска совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Очередной инцидент с самолетом на этот раз произошел в Благовещенске. Буквально через сорок пять минут полета в аэропорт вернулся пассажирский авиалайнер, который должен был следовать до Москвы.

Как сообщается, экстренная посадка прошла благополучно. Названа также ее причина. Стало известно, что на борту воздушного судна сработал один из датчиков, сообщивший о неполадках. В итоге было принято решение развернуть самолет, пишет lenta.ru.

На данный момент приземлившийся лайнер обследуют специалисты. После проверки будет приниматься решение о дальнейших действиях. Что касается пассажиров, то ими занимается представитель авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно.