Спецоперация ФСБ: обыски в ОБЭП Екатеринбурга
17 января 2017, 17:40 [ «АН-Екатеринбург» ]
Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыски в кабинете начальника подразделения по потребительскому рынку отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Дениса Жданова на Фрунзе, 74.
Его подразделение в том числе отвечает за противодействие незаконной реализации алкогольной продукции, контрафакта и противодействие игорной деятельности. Источники издания связывают проведение обысков с недавним задержанием тренера Никиты Мальцева, который подозревается в покушении на мошенничество.
По версии следствия, он предложил владельцу букмекерской конторы за вознаграждение в один миллион 200 тысяч рублей вернуть оборудование. В приватных разговорах упоминалась фамилия оперативника ОЭБиПК городского главка с фамилией К., но, как пишет портал veved.ru, он не более чем близкий приятель спортсмена.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области отметили, что «мероприятия проходят по следственному поручению».
В свою очередь официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых подтвердил факт проведения оперативных мероприятий, но от комментариев пока воздержался по двум, с его слов, причинам: «Во-первых, следственные мероприятия, а не обыски проводят наши партнеры из регионального УФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области, а во-вторых, расследованием уголовного дела, в рамках которого работают сыщики, занимается Следственный комитет».