Инцидент этот произошел в Ростове минувшим вечером. Пьяный автолюбитель спровоцировал аварию с семью машинами и попытался сбежать с места ДТП, но его задержали прохожие. Видео ДТП попало в интернет.

К настоящему времени полиция выяснила, что пытавшийся сбежать виновник аварии – священник Благовещенского греческого храма в Ростове Дмитрий Кивилиди, сообщает «Лайф».

На видео видно, как виновника ДТП поддерживают под руки несколько мужчин, но он, еле стоя на ногах, пытается уйти и говорит, что живет неподалеку. На тот момент еще не было понятно, кто именно устроил ДТП, но сейчас стало ясно, что это Кивилиди. Священник, управляя внедорожником, на скорости 120 км/час в 23.10 столкнулся со встречным «ВАЗом», а затем с еще несколькими машинами. У 25-летнего священника в салоне находились пассажиры: женщина и восьмилетний мальчик, которых госпитализировали с травмами. Сам виновник ДТП не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, а в ростовской Епархии уже действуют: священнику отказано в службе и его ждет церковный суд.