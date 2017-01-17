В Челябинске не смогли собрать труп, выброшенный по мусоркам города

Челябинска Ольга Харькова признана виновной в циничном убийстве своего сожителя. Сегодня, 17 января, в Ленинском районном суде Челябинска ее приговорили к 9.5 годам лишения свободы и компенсации морального ущерба в размере 700 тысяч рублей.

Эта история произошла в августе 2015 года. Ольга подрабатывала массажисткой, а ее сожитель попросил у нее деньги. Влюбленные поссорились, и в порыве скандала она схватила нож и ударила мужчину в шею. Мертвого сожителя она перетащила в ванную и разделала на множество мелких фрагментов. Каждый кусок человеческого тела она упаковала в пакет и несколько дней выбрасывала в мусорки, которые расположены в разных районах города.

Следователи так и не смогли найти ни одного фрагмента тела убитого. Однако они изъяли канализационные трубы в квартире, где произошло убийство, и экспертиза показала, что в них осталась кровь мужчины.

Убийца до самого конца сотрудничала со следствием, однако перед судом изменила свои показания. Она утверждала, что мужчина жив и уехал в Екатеринбург, а кровь разбрызгал специально, чтобы скрыться от преследования коллекторов. Вину убийца так и не признала.