В Копейске мужчина забил до смерти пенсионерку

Очередное преступление в ходе распития алкоголя раскрыли полицейские Копейска. Они выяснили, что 14 января 46-летний мужчина во время застолья до смерти избил свою 70-летнюю знакомую.

Тело было найдено в одной из квартир дома по улице 21 Партсъезда в Копейске. Как пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области, скорее всего, преступление произошло ночью. Они выяснили, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления ранее был судим. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.