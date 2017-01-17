Кадыров опроверг информацию об убийстве личного охранника
17 января 2017, 14:39 [ «АН-онлайн» ]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что застрелившийся экс-сотрудник чеченских правоохранительных органов Алихан Музаев был его охранником.
«Музаев никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов», — подчеркнул Кадыров (цитата «Интерфакса»).
Накануне «Кавказ.Реалии» сообщил, что в Чечне застрелили одного из охранников Рамзана Кадырова Алихана Музаева, подозреваемого в связах с боевиками.
По словам Кадырова, Музаев еще 13 лет назад был заподозрен в пособничестве боевикам, а полученная от него информация позволила задержать и привлечь к ответственности более десяти боевиков. Все эти годы за ним велось наблюдение.
В конце декабря так называемый сторож сторож решил уволиться, объяснив это необходимостью выехать за пределы Чечни. На завершающей стадии спецоперации по нейтрализации всей бандгруппы правоохранители приехали к Музаеву домой и предложили поехать в отдел для получения документов. И тут мужчина выхватил оружие и выстрелил в себя.
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