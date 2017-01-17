В Челябинске на глазах у прохожих избили и застрелили мужчину

Убийство на глазах у многочисленных очевидцев произошло вчера, 16 января, у дома №26 по улице Молодогвардейцев. В результате конфликта один мужчина сильно избил другого, а потом достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в человека.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако 34-летний пострадавший скончался ночью в больнице от большой потери крови. Медики диагностировали у него огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости, а также многочисленные повреждения внутренних органов.

Полицейские ищут убийцу - 29-летнего жителя Курганской области.