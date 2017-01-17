Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как отец напоил его алкоголем

В городе Еманжелинск Челябинской области трехлетний мальчик был доставлен в реанимацию с признаками отравления алкоголем. У следователей есть основания подозревать, что крепкими спиртными напитками его напоил отец, который в тот момент и сам был нетрезв.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по региону, в настоящий момент в отношении горе-отца возбуждено уголовное дело по статье “Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним”. 26-летнему молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.

Сообщается, что в настоящий момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

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