Наладение на красноуральский химзавод было совершено... из мести

В результате спецоперации свердловского УФСБ и уголовного розыска были задержаны четверо подозреваемых в нападении на охранников заброшенного химического завода в Красноуральске, где ранее выпускался тротил. Налетчиками, которые при попытке задержания открыли огонь по чоповцам, оказалась местная молодежь. Оперуполномоченными в ходе проведения обысков у подозреваемых изъяты маски, одежда и другие вещдоки. Сопротивления при задержании они оказать не успели. Личность пятого подозреваемого установлена, он объявлен в розыск.



«Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений, после употребления нападавшими спиртных напитков», – сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.



Двое из задержанных ранее судимые. Так, среди подозреваемых есть гражданин Решетников, более известный в определенных кругах по прозвищу «Цыган», а также рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. На счету у их товарища Дронова более девяти лет колоний, в которых он отсидел за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование.



По словам Валерия Горелых, в прошлом месяце задержанная молодежь, по предварительным данным, уже наведывалась на территорию предприятия с целью хищения лома цветных металлов, но получила отпор. Повторный «поход» был связан с целью мести за провал прошлой несостоявшейся кражи.



После инцидента со стрельбой весь личный состав территориального ОВД был поднят по тревоге. Полицейские в ходе поиска нападавших применяли детектор лжи, проверили на причастность к атаке более ста владельцев оружия. По факту нападения было возбужденно уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Сегодня полицейские допросили двух прооперированных охранников.

