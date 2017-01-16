Известный российский шеф-повар погиб в ДТП

Вечером 15 января известный приморский шеф-повар Илья Посохин погиб в ДТП. Участнику телепроекта «Адская кухня» было всего 34 года, у него осталась 6-летняя дочь. Мужчина сам стал виновником своей трагической смерти.

Имея небольшой водительский стаж (2 года), Посохин на большой скорости выехал на своей Toyota Premio на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Tino. Из участников ДТП он один погиб на месте, его пассажир, также как и двое, находившиеся в Tino, госпитализированы.

Трагедия произошла на 60-м км автодороги Осиновка — Рудная Пристань (Анучинский р-н Приморского края). Возможной причиной ДТП могла стать скользкая из-за шедшего снега дорога. Выяснением причин смертельного столкновения сейчас занимаются сотрудники краевого ГИБДД.

Илья Посохин стал известен после участия в телепроекте "Адская кухня", выходившем на канале РЕН ТВ. Кроме того, он был золотым и серебряным призером IV Приморского кулинарного фестиваля, четырехкратным дипломантом Кремлевских кулинарных международных соревнований, серебряным призером и обладателем Открытого кулинарного кубка главы Владивостока, бронзовым призером всероссийского фестиваля "Кулинарное наследие — Дальний Восток". Несмотря на целую коллекцию престижных наград, Посохин не перебрался в столицу, а после обучения за границей вернулся в родной Владивосток, где был бренд-шефом ресторанного комплекса "Круиз", Port Cafe и Syndicate, информирует «АрбатСити».

Похоронен Посохин будет 18 января на морском кладбище.

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