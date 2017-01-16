Отец в Еманжелинске напоил трехлетнего сына пивом, ребенок без сознания

Инцидент произошел в минувшую субботу в городе Еманжелинск Челябинской области. Пьяный отец решил напоить собственного трехлетнего сына пивом. Мать попыталась помешать ему, но ей это не удалось. Тогда она попросила соседей вызвать милицию.

Малыша в бессознательном состоянии доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую степень алкогольной интоксикации. Уже на следующий день его состояние улучшилось, и мальчик вернулся домой.

Как рассказали в полиции, эта семья стоит на учете как неблагополучная. В семье трое детей, и отец ранее уже привлекался по уголовной статье за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Сейчас органами опеки решается вопрос о целесообразности проживания и воспитания этих детей в данной семье.