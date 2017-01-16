Псковский шестиклассник избил третьеклассника за долгое пребывание в туалете

Сотрудники полиции Пскова выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из городских школ.

По имеющейся у правоохранителей информации, 11 января ученик 6 класса зашел в школьный туалет и избил там третьеклассника. Хулигану помогал его приятель, ранее учившийся в данном заведении. Агрессию подростков вызвало то, что мальчик слишком долгое время, по их мнению, занимал кабинку.

В результате избитый ребенок получил компрессионный перелом нескольких позвонков. В настоящее время он находится на лечении в больнице.

Следствию предстоит определить, кто из двух подростков нанес удар, приведший к тяжелой травме. Как пишет Life, предварительно вину на себя внял юноша, который учится в этой школе в настоящее время.

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