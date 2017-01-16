В Москве вор обокрал квартиру и оставил хозяйке шикарный букет цветов

В центре Москвы неизвестный злоумышленник обокрал квартиру и оставил молодой хозяйке букет цветов на кровати.

Инцидент произошел накануне в доме, расположенном в переулке Печатников в столице. Девушка сообщила в полиции, что закрыла дверь на оба замка, когда покинула квартиру, однако, вернувшись, увидела, что кто-то проник в ее жилище и перевернул его вверх дном.

Как сообщает портал Life, вор унес из квартиры деньги - 100 тысяч рублей - и оставил букет цветов взамен. Позже оказалось, что злоумышленнику удалось подобрать ключ к двери. Возбуждено уголовное дело.