В Сыктывкаре инвалиду выдали муниципальное жилье с трупом

Инвалиду из Сыктывкара полагалась квартира от городской администрации. Женщина ее получила. Вот только заселиться в ближайшее время не получится: жилье вызвало интерес следователей-криминалистов.

Женщина-инвалид вселиться в предоставленное жилье не смогла. Мало того, что в квартире полуразложились продукты, купленные прежним хозяином, но и сам хозяин остался непогребенным. На полу в комнате женщина к своему ужасу обнаружила полусгнившие фрагменты человеческого тела, сообщает «Лайф».

При этом в квартире по понятным причинам было не продохнуть от трупного и прочих запахов. Женщина добивалась жилья через суд, и вот добилась…

Женщина отказываться от жилья не стала и хочет потребовать у муниципалитета провести ей ремонт.