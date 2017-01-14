Оппозиция сообщила о более десяти задержанных на антикризисной акции в Москве

Сегодняшний антикризисный народный сход в центре Москве не обошелся без задержаний. По итогам оппозиционной акции в полицию попали более десяти человек.

Организаторы не смогли согласовать мероприятие с властями, поэтому были намерены провести его в форме народного схода, сообщает «Дождь». В назначенное время на Чистых прудах собрались около ста человек. Помимо оппозиционеров сюда приехали и правоохранители. Как утверждает организатор схода Юрий Горских, полицейские принялись задерживать участников акции. Вместе с Горских в автозаке оказались 12 человек. По имеющейся на данный момент информации, задержанных везут в отделение полиции.

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