Видео эвакуации из просевшей пятиэтажки в Дзержинске опубликовано в сети

В интернете появилось видео эвакуации жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске Нижегородской области.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Life, можно увидеть аварийное здание. Также очевидец запечатлел многочисленных сотрудников полиции и спасателей, собравшихся около дома.

Как ранее в субботу сообщали «АН-онлайн», необходимость в эвакуации возникла в связи с проседанием фундамента пятиэтажки. В результате этого деформации подверглись перекрытия на нижних этажах. Все люди, проживающие в доме – 159 человек – были оперативно выведены, пострадавших среди них нет. Жильцов временно приняла близлежащая школа.

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