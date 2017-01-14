На северо-западе российской столицы произошло ЧП. Здесь столкнулись два трамвая, в результате чего шесть пассажиров - пятеро взрослых и один ребенок - получили травмы. Движение по пяти трамвайным маршрутам было задержано на час.

Один из очевидцев выложил в сеть видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что из-за аварии движение других трамваев перекрыто. На месте работают сотрудники МЧС и “скорой помощи”.

По данным РИА Новости, пятеро пострадавших были доставлены в больницу, еще одному пассажиру госпитализация не потребовалась, помощь ему оказали на амбулаторно.

В настоящий момент причина столкновения выясняется.

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