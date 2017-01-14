В МВД прокомментировали нападение на уральский химзавод

Немногим ранее “АН-онлайн” сообщали о том, что трое охранников закрытого химического завода, расположенного на Урале, пострадали при попытке остановить пробравшихся на территорию предприятия неизвестных.

Известно, что ранее завод производил взрывчатку, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУМВД по области Валерия Горелых, предприятие давно уже находится в состоянии банкротства, производство остановлено, прекращена подача электричества и тепла. Горелых подчеркнул, что взрывчатки на территории завода не было.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полиция выясняет, с какой целью было совершено нападение. Не исключается, что злоумышленники намеревались похитить что-либо из имущества завода.

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