В Челябинске совершил экстренную посадку неисправный самолет из Дубая

Самолет, следовавший по курсу из Дубая в Екатеринбург вчера вечером, 12 января, совершил экстренную посадку в челябинском аэропорту. Южный Урал принял рейс из-за неисправности на борту.

Как стало известно из социальных сетей, предполагают, что у авиалайнера не смогли выйти закрылки, без которых посадить самолет было бы очень сложно. А в аэропорту пункта назначения, а именно в Кольцово, сцепление с полосой ниже, чем в Челябинсе. Поэтому пилот принял решение об экстренной посадке воздушного судна. Другие источники утверждают, что причиной стали неблагоприятные метеоусловия.

Аварийная посадка рейса авиакомпании Флай Дубай прошла успешно. На полосе авиалайнер ждали несколько карет скорой помощи и трансфер. На борту самолета находилось 170 пассажиров и 7 членов экипажа. Всех доставят в Екатеринбург на автобусе. А сам самолет пока остался в аэропорту Челябинска.