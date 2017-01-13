В Санкт-Петербурге ребенок выстрелил в себя из пневматического оружия

Инцидент, который лишь по счастливой случайности не обернулся трагедией, произошел в Санкт-Петербурге. В одну из больниц доставили мальчика с ранением руки.

Как сообщается, ребенка сначала привезли в травмпункт. После оказания первой медицинской помощи 15-летнего подростка госпитализировали. Стало известно, что школьник случайно выстрелил в себя из пневматического оружия. В итоге он поранил кисть руки, сообщает life.ru.

На данный момент следствие проводит проверку случившегося. Пока не сообщается, где подросток взял оружие. Однако стало известно, как себя чувствует пострадавший ребенок. По некоторым данным, он находится в удовлетворительном состоянии.