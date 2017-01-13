Под Томском ученики во время урока физкультуры на лыжах заблудились в лесу

В одной из школ Томской области ученики заблудились в лесу во время урока физкультуры на лыжах.

Директора Кисловской школы Томского района было решено уволить за нарушение правил информирования спецслужб о ЧП. Как уточняется на официальном интернет-портале администрации Томской области, инцидент со школьниками является вопиющим случаем, так как глава школы был обязан моментально сообщить о том, что дети заблудились в лесу сотрудникам МЧС, в управление образования и администрацию города.

Отмечается также, что решение по поводу наказания для преподавателя физкультуры будет принято отдельно - после служебной проверки.