В Ставропольском крае малыши надышались угарным газом и погибли

О страшной находке сообщили в Ставропольском крае. В подвале одного из домов обнаружили обгоревшие тела двух мальчиков.

Как сообщается, погибшие жили со своей матерью и старшим братом в ужасных условиях. Они спали на матрасе около самодельной печки, благодаря которой обогревалось помещение. Однажды из-за выброса пламени произошел пожар. Малыши надышались угарным газом и погибли. Предположительно, покойным было от двух до трех лет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мать детей не стала сообщать о трагедии. Она закопала тела крошек в подвале и убежала с уцелевшим сыном в Дагестан. Однако ее удалось найти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.