Челябинка разделась догола в ТРК после кражи колбасы

Инцидент произошел сегодня, 11 января. Женщина попыталась украсть колбасу в одном из магазинов ТРК «Алмаз», но это заметили охранники. Тогда дама сбросила с себя всю одежду и попробовала убежать.

Мужчины поймали неадекватную покупательницу, накинули на голую женщину пуховик и сопроводили к полиции и бригаде медиков. По словам очевидцев, дама находилась под воздействием психотропных веществ.