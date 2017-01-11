В Тверской области найдена мертвой в гараже влюбленная пара

Рано утром в среду, 11 января, в городе Торжке в Тверской области была сделана чудовищная находка.

В одном из гаражей обнаружили тела влюбленных молодых людей - 16-летней девушки и 21-летнего парня. Согласно последней информации СУ СК РФ по Тверской области, трагедия произошла в коопера­тиве ГСК­ "Глинки", который находится по улице Максима Г­орького.

Выяснилось, что двери гаража были заперты изнутри. Когда специалисты вскрыли их, они нашли машину с включенным двигателем и трупами в салоне. Вероятно, смерть пары наступила из-за отравления выхлопными газами.