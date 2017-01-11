В Челябинске продавец сладостей забил насмерть покупателя ножницами

Убийство произошло вечером в понедельник, 9 января. В магазин по продаже сладостей, который находится в Тракторозаводском районе Челябинска по улице Горького, зашли два нетрезвых мужчины. По словам 58-летнего продавца, один из них начал открыто провоцировать конфликт.

Во время драки продавец схватил с прилавка ножницы и нанес покупателю несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Продавец утверждает, что это была самооборона. Его отпустили под подписку о невыезде. Отметим, что убитый был ранее судим.