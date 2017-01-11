На Южном Урале изъяты почти 500 литров опасной незамерзайки

Специалисты Роспотребнадзора в начале года проверили сотни торговых точек, где обнаружили порядка 30 партий опасной продукции. Больше всего изъятого товара пришлось на стеклоомывающую жидкость и спиртосодержащие лосьоны. Из 47 экспертиз в двух уже нашли опасные примеси.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, опасными признаны незамерзайка «Эффект Плюс» производства Москвы и пока не названный лосьон.

Отметим, что рейды на подобные точки продажи спиртосодержащей продукции были инициированы благодаря распоряжению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Приказ №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» вышел 23 декабря 2016 года, буквально через несколько дней после трагедии в Иркутске, где десятки человек выпили смертельную отраву в виде настойки боярышника.