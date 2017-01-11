У жителя Верхнего Уфалея угнали машину, которая стояла на прогреве

Мужчина буквально на пару минут зашел домой, чтобы отогреться самому. Когда он вернулся во двор, его автомобиля не оказалось на месте.

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, чуть позже машину обнаружили в поселке Черемшанка, который находится в 10 километрах от этого места. Автомобиль угнал 34-летний местный житель, который воспользовался заведенным автомобилем. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.