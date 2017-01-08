В Орле горит торговый центр

Все пожарные части города Орла привлечены к тушению крупного пожара, охватившего торговый центр “Атолл”. В настоящий момент огнем охвачена площадь более двухсот квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже торгового центра, в отделе полиграфии и канцелярских товаров. По сообщению регионального центра МСЧ, пожару был присвоен второй уровень сложности. В настоящий момент причина возгорания пока неизвестна.

Посетители торгового центра были эвакуированы. По данным местных СМИ, в целях безопасности людей эвакуируют и из соседнего торгового центра “Водолей”. О пострадавших пока не сообщается.

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