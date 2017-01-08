СМИ: В Твери покончил с собой активист партии “Яблоко”

Следователи тверского СК начали проверку по факту самоубийства молодого человека 1992 года рождения. Его тело было обнаружено в одной из квартир жилого дома в Твери.

По предварительной версии следствия, молодой мужчина принял решение самостоятельно свести счеты с жизнью: он был найден повешенным в собственной квартире. По информации местных СМИ, речь идет о члене местного отделения партии “Яблоко”. В настоящий момент неизвестно, что могло подтолкнуть его к самоубийству.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственных органов. Точная причина смерти молодого человека станет известна после проведения экспертизы.

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