Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали, но отпустили из-за нервного припадка

Гонщица Мара Багдасарян снова задержана. Известно, что гламурную автоледи остановили для обычной проверки документов и выяснилось, что у девушки есть 55 неоплаченных штрафов. Неплательщицу задержали.

Известно, что Мару остановили днем 7 января на Садовом кольце для проверки документов, сообщает «Лайф». Гонщица ехала на своем Mercedes. Сотрудники ГИБДД обнаружили, что у Мары 55 неоплаченных штрафов. Полицейские составили протокол и собирались доставить нарушительницу в участок, но Мара внезапно пожаловалась на ухудшение самочувствия и ее увезла скорая помощь. Сообщается, что Мара госпитализирована после судорожного припадка. Как только здоровье гонщицы улучшится, ей снова может грозить задержание.