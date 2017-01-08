Житель Новосибирска на оживленной улице упал в яму и погиб

Котлован на улице Котовского в Новосибирске был огорожен, но подвыпивший мужчина этого не заметил и упал в яму. Несчастный случай произошел поздно вечером 7 января, спасатели извлекли труп в 23.28 по мск.

Спасатели сообщают, что мужчине на вид около 35 – 40 лет, одет в добротную одежду, передает портал НГС.

Скончался мужчина от повреждений, полученных при падении в яму. Сообщается, что от погибшего пахло спиртным. Рядом с телом лежала непочатая бутылка водки. Труп мужчины передан в полицию для расследования обстоятельств смерти. Известно, что яма была очень глубокой: специалисты подразделения городской службы спасения использовали альпинистское снаряжение.