Пока американские баскетбольные команды «Юты» и «Невады» играют на уровне студенческой лиги, но дерутся не хуже профессионалов. Это стало известно на очередном матче американской студенческой лиги.

Видеоролик рукопашной стычки между баскетболистками выложил в сеть очевидец потасовки Tyler Bischoff.

Инцидент назрел к третьей части матча, когда нападающая «Юты» в погоне за мячом нечаянно толкнула соперницу. Баскетболистка «Невады» обиды не стерпела и ответила адекватно, то есть также толкнула свою соперницу. В итоге на площадке началась масштабная драка, в которой приняли участие даже те, кто сидел на скамейке запасных.

Известно, что потасовку удалось остановить. Победу в матче присудили игрокам «Невады».