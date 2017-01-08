В столице Башкортостана произошел инцидент, который мог бы закончиться трагедией, однако все обошлось из-за отсутствия паники. Утром 7 января пассажирский автобус «ПАЗ», следовавший по 209 маршруту, загорелся.

Видео произошедшего выложил в сеть очевидец события Владимир Бережнев. Житель Уфы сообщил, что в пассажирском «ПАЗике» на маршруте, у остановки «Дворец Моторостроителей» внезапно вспыхнул двигатель.

Сообщается, что на момент возгорания в салоне маршрутки находилось десять пассажиров. Люди смогли оперативно покинуть салон автобуса, не создав паники и давки. Никто из людей не пострадал. Следствие выясняет причину возгорания.