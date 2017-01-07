Суперкар врезался в самосвал в Санкт-Петербурге

Суперкар марки Lamborghini попал в серьезную аварию на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге.

Согласно информации управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, иномарка врезалась в грузовой автомобиль. Как сообщает сегодня «Росбалт», в результате аварии у Lamborghini оказался разбит капот. Кроме того, в ходе ДТП были повреждены еще три машины, в частности, спецтехника дорожных служб.

Уточняется, что никто не пострадал. Есть информация о том, что происшествие случилось неподалеку от съезда на Васильевский остров.