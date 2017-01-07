Житель Екатеринбурга, жестоко избитый вместе с женой и подругой семьи в ночь на 3 января во время посещения местного бара «Мизантроп», рассказал журналистам о ходе расследования данного инцидента.



Как рассказал мужчина корреспонденту портала Znak.com, на них напала целая толпа молодых отморозков. Все началось с оскорблений супруги и ее подруги. Нападавшие умышленно провоцировали конфликт: не давали женщинам прохода, зажимали их и запихивали в туалетную комнату. Заступившись за своих спутниц, мужчина получил в ответ не только оскорбления, но и удары. Досталось и другим посетителям бара, попытавшимся заступиться за потерпевших.

Мажоры зверски избили жену екатеринбуржца: у женщины разорвана ключичная связка и вывихнута ключица, диагностировано сотрясение мозга, приведшее к ретроградной амнезии, имеется рассечение возле глаза, а также множество ушибов и синяков.

Однако цинично напавшие отморозки не избегут наказания. Их удалось задержать, благодаря кадрам, снятым очевидцами происшествия. Они откликнулись на объявление пострадавших в соцсетях и предоставили видео. Местные жители утверждают, что хулиганы - участники одной группы, состоящей из отпрысков обеспеченных семейств, именующие себя «Бажовские».

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