В Башкирии подросток попытался устроить огненное шоу и погиб

В Башкирии детская шалость привела к печальным последствиям. Здесь двенадцатилетний мальчик решил устроить настоящее огненное шоу, однако не учел, что в бытовых условиях и без специальной подготовки закончиться это может трагически.

По данным Следственного комитета, накануне двое подростков купили в одном из магазинов села Михайловка три баллончика с бытовым газом. Один из школьников набрал газ в рот, намереваясь выпустить струю пламени, но потерял сознание. Через некоторое время он был обнаружен взрослыми и доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь мальчика.

В настоящий момент по факту гибели школьника начата проверка.

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