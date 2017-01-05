Под Оренбургом горит газо-нефтяная скважина

Пожар на газо-нефтяной буровой установке в Оренбургской области произошел в 08.42 по местному времени (06.42 мск). Известно, что при пожаре пострадавших и погибших нет, сил для тушения огня достаточно.

В региональном МЧС заверяют, что ситуацию держат под контролем. Из людей никто не пострадал, погибших тоже нет, сообщает РИА Новости.

Известно, что буровая установка горит в Курманаевском районе – это в 18 километрах от села Грачевка. Спасатели считают, что населенному пункту ничего не угрожает. На пожаре работают 56 огнеборцев и два десятка единиц спецтехники. О причинах возгорания пока не сообщается.