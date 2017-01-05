У американского бомбардировщика Б-52 в полете отвалился двигатель

Стратегический бомбардировщик США Б-52 отбомбился собственным двигателем, но после смог удачно приземлиться на оставшихся семи моторах. Инцидент произошел 5 января во время тренировочного полета.

Аварийная посадка бомбардировщика Б-52 прошла на военной базе американских ВВС "Минот" (штат Северная Дакота), сообщает РИА Новости.

Известно, что экипаж из пяти летчиков удачно приземлился на оставшихся семи турбодвигателях. Поисковые вертолеты обнаружили отвалившийся движок в сорока километрах от территории военного аэродрома. Бомбардировщик выполнял учебный полет, поэтому летел без вооружения.

Б-52 разработан компанией «Боинг» в 1952 году, на вооружение ВВС США принят в 1955 году и эксплуатироваться будут вплоть до 2040 года.