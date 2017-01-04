Женщину бить нельзя. Но как быть, если эта женщина хочет в тебя пострелять из пистолета - так, ради забавы? Парню, которому дама угрожала оружием, было не до раздумий про этические нормы, и он дал волю кулакам.

Видео с избиением девушки появилось в сети. На кадрах видно, что дама (очевидно, подвыпившая) достает из своего рюкзака пистолет и со словами «Ну, поехали!» прицеливается в одного из компании молодых людей.

Парни отмечали Новый год, гуляли по улице и никого не трогали, а тут вдруг такое. Один из парней среагировал мгновенно: он мастерски обезоружил даму - с последующим добиванием. Оставив девушку лежать, компания молча и мирно удалилась прочь.