Памятник Юрию Гагарину в Хорватии подвергся нападению вандалов

Монумент первому в мире космонавту в Загребе подвергся хулиганской выходке. Акт вандализма произошел, скорее всего, сразу после Нового года. На памятнике повреждена надпись. Вандалы пытались поджечь постамент.

Об осквернении памятника Юрию Гагарину в хорватской столице сообщил 4 января глава консульского отдела российского посольства в Хорватии Владимир Полянин, передает ТАСС.

Известно, что у монумента опален мрамор его основания и повреждена надпись на колонне. Памятник Юрию Гагарину открыли в Загребе, в парке «Стара Трешневка» осенью 2016 года, в честь 55-й годовщины первого полета человека в космос.