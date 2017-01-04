Во Внуково едва не столкнулись два самолета

Во Внуково во вторник, 3 января, едва не столкнулись два самолета - "Боинг-737" и частное воздушное судно.

Экипажу пассажирского лайнера пришлось уходить на второй круг, чтобы избежать аварии. Предполагается, что частный самолет несанкционированно занял взлетно-посадочную полосу во Внуково. В результате посадка была осуществлена благополучно, никто не пострадал.

Согласно информации новостного портала Life, в частном самолете в тот момент находились всего два пассажира, а также два члена экипажа.