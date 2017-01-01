В новогоднюю ночь под Тверью заживо сгорел подвыпивший водитель

Чем проще правило, тем сложнее его выполнить. Когда подвыпивший водитель садился за руль своего «ВАЗа», друг его даже не остановил, а лишь похлопал по плечу. Та поездка закончилась жуткой трагедией.

Трагедия произошла в ночь на 1 января в Бежецком районе Тверской области, передает РЕН ТВ. В тот день два приятеля договорились отметить Новый год пораньше (кто празднику рад, тот накануне пьян) и устроили застолье. Один из друзей пришел уже навеселе, а когда собрался уезжать, то засыпал на ходу и еле стоял. Тем не менее, приятель своего товарища не остановил.