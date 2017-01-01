Пожарные спасли девять человек на юге Москвы

Пожар произошел днем 1 января в жилом доме на московской улице Архитектора Власова. Причины возгорания пока не установлены. Известно, что из огня были спасены девять человек, в том числе один ребенок.

Локализовать пожар огнеборцы смогли к 13.54. Возгорание произошло в доме № 13, корпус 2 по улице Архитектора Власова в первый день нового года, передают РИА Новости.

Известно, что в пожаре никто не пострадал, спасатели сработали оперативно и качественно. Эвакуацию всего подъезда проводить не потребовалось. Причины возгорания выясняются, на месте возгорания работают следователи.

Ранее МЧС России сообщали, что минувшая ночь прошла без серьезных происшествий.