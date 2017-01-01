В Петербурге ребенок выпил ядовитую жидкость, пока родители готовились к застолью

Накануне Нового года трехлетний мальчик был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с острым отравлением, которое он получил, выпив жидкость для розжига.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда родители ребенка оставили его одного в одной из комнат квартиры, а сами в это время занялись подготовкой к новогоднему застолью. Оставшийся без присмотра малыш добрался до ядовитой жидкости и выпил ее, но к счастью, родители вовремя это обнаружили. Ребенок был экстренно госпитализирован в одну из местных больниц с острым отравлением, но в настоящий момент его жизни уже ничего не угрожает.

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